«Путешественник во времени» предсказал нашествие НЛО и исчезновение тысяч людей

Daily Star: путешественник во времени из 2858 года предрек исчезновении тысяч людей

Пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени из 2858 года, предсказал нашествие НЛО на Ямайку. На очередные пророчества «гостя из будущего» обратило внимание Daily Star.

Тиктокер, скрывающийся под ником @darknesstimetravel, опубликовал список событий, которые якобы произойдут в 2023 и 2024 годах. В частности, он предрек, что 19 октября «таинственное светящееся облако» накроет вершину Эйфелевой башни. Правда, аномалия, по его словам, продлится меньше минуты. 28 сентября, по словам путешественника, Бермудский треугольник станет причиной исчезновения множества лодок и самолетов. Эти события якобы продляться неделю, а вместе с техникой исчезнут и тысячи людей.

7 января, уверяет @darknesstimetravel, рядом с Ямайкой заметят НЛО, и он будет только одним из многих, что заметят в этом районе. А 21 марта у берегов Бразилии обнаружат некое странное подводное сооружение. «В этом месте соберется множество странных рыб, которых мы никогда не видели», — подытожил прогноз «путешественник во времени».

Пользователи TikTok немедленно принялись комментировать тревожные предсказания. «Ваш процент точности, пока что, составляет примерно ноль процентов», — посетовал один из них. «Если все это правда, выложите фотографию 2058 года», — попросил другой.

Ранее «путешественник во времени» из 2671 года заявил, что уже в ноябре люди получат возможность выбирать гены для будущих детей. Крое того, он предсказал появление первого гибрида шимпанзе и человека.