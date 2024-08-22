Путин анонсировал отдельный разговор с врио губернатора атакованной Курской области

Путин заявил, что позже отдельно созвонится с врио главы Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что отдельно созвонится с врио главы Курской области Алексеем Смирновым. Об этом он сообщил во время совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, которое транслирует Telegram-канал «Кремль. Новости».

Помимо того, во время разговора со Смирновым глава государства сказал ему звонить напрямую, если будут возникать вопросы по ситуации в области.

«Если какие-то вопросы будут возникать, сразу на меня выходите, звоните. Но я вам еще после совещания перезвоню, поговорим сегодня», — сказал Путин.

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

По словам вице-премьера страны Дениса Мантурова, из приграничных регионов Курской области эвакуировали 115 тысяч человек. Он также отметил, что правительство подготовило решение о выделении почти двух миллиардов рублей для МЧС из-за ситуации в приграничных регионах России.