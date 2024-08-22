Пытавшийся изнасиловать корову в Таиланде россиянин пообещал Путину пойти в армию

Российский турист, который пытался изнасиловать корову в Таиланде и попал на видео, пообещал президенту России Владимиру Путину пойти в армию и выполнить «любую задачу». Об этом он написал в своих соцсетях, на что обратило внимание издание The Sun.

По словам 26-летнего Евгения Кувшинова, он расстался с девушкой, стюардессой крупной международной авиакомпании. Когда бывшая возлюбленная заблокировала его в соцсетях, мужчина обратился к Путину с призывом помочь. В ответ он гарантировал свое возвращение в Россию и службу в армии.

Мужчина также упомянул в своей публикации бывшего американского президента Дональда Трампа. Поскольку его экс-партнерша сейчас проживает в США, Кувшинов попросил прежнего главу Белого Дома вернуть ему ее.

Также в его аккаунте были найдены фотографии с тайским генералом и снимки, сделанные в дорогих автомобилях и на виллах. Вскоре Кувшинова депортируют на родину, откуда он уехал в 2022 году сначала в Дубай, а потом в Таиланд. Известно, что он просрочил тайскую визу.

Видео нападения россиянина на корову было опубликовано ранее. Уточняется, что инцидент произошел в поле возле города Сураттхани на юге страны. Днем 15 августа Кувшинов разделся и подошел к быку, но потом передумал и переключил внимание на корову, привязанную к деревянному забору.

Полицейские нашли в машине россиянина марихуану и допустили, что он употребил ее незадолго до инцидента.