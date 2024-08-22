Раскрыта многомиллионная сумма трат россиян на покупки из-за рубежа

CDEK.Shopping: россияне потратили на покупки из-за рубежа 418 миллионов рублей

Аналитики сервиса CDEK.Shopping раскрыли многомиллионную сумму трат россиян на покупки из-за рубежа летом 2024 года. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что всего россияне потратили более 418 миллионов рублей на иностранный шопинг. Чаще всего они делали заказы на таких маркетплейсах, как Poizon (69,4 процента заказов), ASOS (16,8 процента), Farfetch (8,1 процента) и Shein (5,7 процента).

Ранее россияне назвали самый ужасный аромат парфюма. Так, лидерами антирейтинга для участников опроса оказались запахи протухшего сыра и слишком сладкие мускусные ароматы.