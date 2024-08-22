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12:15, 22 августа 2024Ценности

Раскрыта многомиллионная сумма трат россиян на покупки из-за рубежа

CDEK.Shopping: россияне потратили на покупки из-за рубежа 418 миллионов рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Аналитики сервиса CDEK.Shopping раскрыли многомиллионную сумму трат россиян на покупки из-за рубежа летом 2024 года. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что всего россияне потратили более 418 миллионов рублей на иностранный шопинг. Чаще всего они делали заказы на таких маркетплейсах, как Poizon (69,4 процента заказов), ASOS (16,8 процента), Farfetch (8,1 процента) и Shein (5,7 процента).

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      Карина Черных
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