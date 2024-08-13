Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:44, 13 августа 2024Ценности

Россияне назвали самый ужасный аромат парфюма

CDEK Shopping: россияне назвали запах протухшего сыра самым ужасным ароматом

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россияне назвали самый ужасный аромат парфюма. Соответствующим исследованием с «Лентой.ру» поделились аналитики сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK Shopping.

Выяснилось, что для абсолютного большинства опрошенных использование духов — ежедневный ритуал. На постоянной основе парфюмом пользуются 81,6 процента респондентов, реже (несколько раз в неделю или только на выходных) — в совокупности чуть больше 14 процентов россиян.

Самыми ужасными для участников опроса оказались запахи протухшего сыра и слишком сладкие мускусные ароматы, набравшие 28 и 15 процентов голосов соответственно. В список нелюбимых ароматов также попали запахи сырой земли (8 процентов), дыма (6), ладана (13), табака (7), а также сильно цитрусовые ароматы (2) и варианты с металлическими нотами (5).

В январе 2021 года гитарист группы Queen выпустил парфюм с запахом барсука.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части вторгшихся под Курск войск ВСУ

      Торговые сети отозвались на идею ФАС об ограничении цен

      Россиянин без прав поехал катать туриста на вездеходе на Алтае и лишил его жизни

      Бойцов ВСУ взяли в плен в Курской области. Они обратились к российским солдатам, стоя на коленях

      В России упростили производство высокоточного «Краснополя»

      В парламенте Молдавии обвинили Санду в безразличии к массовой эмиграции из страны

      В России резко упали продажи подержанных иномарок

      Холли Берри рассказала о полученных на съемках переломах

      Россияне назвали самый ужасный аромат парфюма

      Сосед Зеленского по двору обратился к нему из российского плена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше