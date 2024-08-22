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15:03, 22 августа 2024Путешествия

Раскрыта стоимость самого дорогого авиабилета летом 2024 года

«Купибилет»: самый дорогой авиабилет лета стоил почти миллион рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Самый дорогой авиабилет лета 2024 года стоил российскому путешественнику почти миллион рублей. Такие данные раскрыл сервис «Купибилет», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Один россиянин слетал из Москвы в Барселону и обратно бизнес-классом за 949 926 рублей. На втором месте оказался маршрут из Буэнос-Айреса в российскую столицу. Цена в одну сторону составила 835 346 рублей. Третье место занял перелет из Москвы в Будапешт за 767 695 рублей.

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Самыми дорогими перелетами в экономклассе стали рейсы Москва — Панама Сити (440 014 рублей в одну сторону) и Москва — Мехико (414 061 рубль).

Дешевле всего этим летом путешественникам обошлась поездка из Калуги в Минск (2415 рублей в одну сторону). Второе место занял перелет из Антальи в Екатеринбург за 2697 рублей, а третье — рейс Минеральные воды — Ереван за 2727 рублей.

Ранее россияне раскрыли оптимальную сумму ежемесячного заработка, которая позволила бы им с комфортом тратить деньги на путешествия. Для большинства туристов доход от 100 до 300 тысяч рублей оказался самым подходящим для этих целей.

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      Мария Борисова
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