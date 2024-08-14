Россияне раскрыли оптимальную зарплату для путешествий

Россияне назвали зарплату 100-300 тысяч рублей оптимальной для путешествий

Россияне раскрыли оптимальную сумму ежемесячного заработка, которая позволила бы им с комфортом тратить деньги на путешествия. Опрос провел сервис по покупке билетов «Купибилет», результаты исследования есть у «Ленты.ру».

47 процентов респондентов назвали доход от 100 до 300 тысяч рублей самым подходящим для этих целей. Еще 17 процентов опрошенных заявили, что зарплаты до 50 тысяч рублей вполне достаточно для реализации туристических планов.

При этом 15 процентов россиян могут ограничиться суммой от 50 до 100 тысяч рублей. 11 процентам путешественников необходимо от 300 до 500 тысяч, больше 800 тысяч рублей нужно 7 процентам, и от 500 до 800 тысяч рублей — 3 процентам.

Ранее россияне раскрыли свое отношение к курортным романам. По словам половины опрошенных туристов, они хотя бы раз заводили романтические отношения в поездках, четверть таких знакомств привела к свадьбе.