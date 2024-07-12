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19:03, 12 июля 2024Путешествия

Раскрыто отношение россиян к курортным романам

50 процентов российских туристов заводили романтические отношения в поездках

Фото: kilarov zaneit / Unsplash

50 процентов российских туристов хотя бы раз заводили романтические отношения в поездках. Данные об отношении россиян к курортным романам раскрывает МТС Travel, результаты опроса оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что 40 процентов из них до сих пор вместе с теми же партнерами, а 25 процентов закончили роман свадьбой. «Причем мужчины, принимавшие участие в опросе, заводили отношения в отпуске чаще, чем женщины: 59 процентов против 47 процентов соответственно. В целом большая часть всех опрошенных (95 процентов) относятся к романтическим отношениям в путешествии положительно или нейтрально», — указано в сообщении.

Также стало известно, что у 53 процентов опрошенных отношения, начавшиеся в путешествии, закончились сразу после отъезда, 14 процентов респондентов расстались до окончания отпуска.

Ранее россиянка познакомилась с жителем Дагестана во время отпуска, но роман закончился побоями и кражей почти 300 тысяч рублей. По данным источника, учительница из Москвы Наталья приехала отдохнуть на Кавказе в 2021 году. В Махачкале она познакомилась с местным жителем Магомедом, у них завязался курортный роман.

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      Марк Успенский
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