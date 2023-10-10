Курортный роман в Дагестане закончился для россиянки побоями и кражей

Mash: житель Дагестана завязал роман с москвичкой и украл у нее 300 тысяч рублей

Россиянка познакомилась с жителем Дагестана во время отпуска, но роман закончился побоями и кражей почти 300 тысяч рублей. Подробностями истории поделился Telegram-канал Mash.

По данным источника, учительница из Москвы Наталья приехала отдохнуть на Кавказе в 2021 году. В Махачкале она познакомилась с местным жителем Магомедом, у них завязался курортный роман.

В октябре 2023 года дагестанец приехал в столицу и остановился у россиянки. Мужчина попросил у Натальи денег взаймы, но та отказала, потому что Магомед не вернул предыдущий долг в 45 тысяч рублей. Ночью сожитель схватил женщину за волосы и потребовал под угрозой расправы разблокировать телефон с помощью Face ID.

Злоумышленник оформил на имя москвички быстрый заем на 300 тысяч рублей, но не смог отправить всю сумму по своим реквизитам из-за лимита банка на переводы. После этого Магомед скрылся.

Как пишет Mash, Наталья обратилась в полицию. Выяснилось, что дагестанца уже судили за кражу велосипеда у пенсионерки и разбойное нападение. «Возлюбленный звонит каждый день и просит забрать заявление из полиции, однако деньги возвращать не планирует — все проиграл на ставках», — уточняется в публикации.

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