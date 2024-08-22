Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 22 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности возбуждения дела избившего до смерти участника СВО полицейского

Мать убитого в РОВД Махачкалы участника СВО добилась возбуждения уголовного дела
Начало событий в новости В российском регионе задержан избивший до смерти участника СВО полицейский

Фото: СУ СКР по РД

Мать избитого до смерти 48-летнего участника специальной военной операции (СВО) и бойца батальона «Ахмат» Ахмеда Джабраилова добилась возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает издание «Черновик».

По данным издания, уголовное дело возбудили спустя почти два месяца после смерти Джабраилова. Отмечается, что это может быть связано с тем, что изначально правоохранители заявляли о том, что произошедшее не носит криминального характера. Отношение общественности изменилось только после того, как в сети появились видео с избиением Джабраилова в РОВД.

После этого мать пострадавшего записала два видеообращения с просьбой возбудить уголовное дело, взять его на контроль и повлиять на виновных, которые оказывают давление на семью Джабираилова, на имя президента России Владимира Путина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а также других влиятельных политиков.

Уголовное дело было возбуждено 20 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В доме в Пермском крае произошел взрыв. Три квартиры полностью разрушены

      Темпы роста экономики США при Байдене и Трампе сравнили

      Россияне стали больше тратить на одну категорию товаров

      Предсказано подорожание некоторых видов рыбы

      Директором Александринского театра назначили телеведущего

      Запугивающие расправой аферисты похитили у российской пенсионерки 30 миллионов рублей

      В Госдуме отреагировали на планы Валерия Меладзе вернуться к выступлениям в России

      В российском мегаполисе отменили мероприятия в честь Дня города на фоне атак ВСУ

      Движение по Крымскому мосту приостановили почти на час

      В РФБ отреагировали на заявление Колумбии о ненастоящей сборной на турнире в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше