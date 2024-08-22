Раскрыты подробности возбуждения дела избившего до смерти участника СВО полицейского

Мать убитого в РОВД Махачкалы участника СВО добилась возбуждения уголовного дела

Мать избитого до смерти 48-летнего участника специальной военной операции (СВО) и бойца батальона «Ахмат» Ахмеда Джабраилова добилась возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает издание «Черновик».

По данным издания, уголовное дело возбудили спустя почти два месяца после смерти Джабраилова. Отмечается, что это может быть связано с тем, что изначально правоохранители заявляли о том, что произошедшее не носит криминального характера. Отношение общественности изменилось только после того, как в сети появились видео с избиением Джабраилова в РОВД.

После этого мать пострадавшего записала два видеообращения с просьбой возбудить уголовное дело, взять его на контроль и повлиять на виновных, которые оказывают давление на семью Джабираилова, на имя президента России Владимира Путина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а также других влиятельных политиков.

Уголовное дело было возбуждено 20 августа.