В российском регионе задержан избивший до смерти участника СВО полицейский

В Дагестане задержан полицейский по делу об избиении до смерти участника СВО

В Дагестане задержан полицейский по подозрению в избиении до смерти 48-летнего участника специальной военной операции (СВО) из Махачкалы Ахмеда Джабраилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управления Следственного комитета (СК) России по республике.

По данным агентства, задержанный — командир отделения полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП) управления МВД России по Махачкале. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий»). Сейчас решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что пострадавший Джабраилов был задержан 9 июля за то, что в состоянии наркотического опьянения бегал с ножом по крыше. Первое время с потерпевшим в отделе находились двое силовиков. В какой-то момент участник СВО почувствовал себя плохо и лег на пол. Оперативники пытались отпоить его водой. Спустя несколько минут один из полицейских придавил задержанного коленом. Когда тот стал оказывать сопротивление, его удерживали уже четверо полицейских: двое стояли у него на спине, пока остальные били его электрошокером.