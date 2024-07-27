Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:06, 27 июля 2024Силовые структуры

Участник СВО умер в отделе полиции

Baza: участник СВО Джабраилов умер в отделе полиции в Махачкале
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Baza

Участник специальной военной операции (СВО) Ахмед Джабраилов умер в отделе полиции в Махачкале. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, 48-летнего Джабраилова задержали 9 июля. Полицейских вызвали прохожие — по их словам, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и бегал с ножом по крыше. При задержании он оказал сопротивление, его доставили в дежурную часть отдела полиции по Советскому району.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, установленной в отделе, первое время с Джабраиловым оставались двое силовиков. Задержанный чувствовал себя неважно: он сполз с сидений и лежал на полу, полицейские пытались напоить его водой.

Спустя несколько минут один из сотрудников коленом навалился на Джабраилова, пишет Baza. Позже, когда задержанный стал оказывать сопротивление, его держали уже четыре полицейских: двое коленями стояли у Джабраилова на спине, пока остальные били его электрошокером и наступали ему на ноги.

Материалы по теме:
«Я танчик погнал, куда сказали пацаны» В зоне СВО все чаще угоняют военную технику. Кто это делает и как им это удается?
«Я танчик погнал, куда сказали пацаны»В зоне СВО все чаще угоняют военную технику. Кто это делает и как им это удается?
21 июля 2024
Машину офицера Генштаба ВС России подорвали в Москве. Почему в покушении на военного подозревают украинские спецслужбы?
Машину офицера Генштаба ВС России подорвали в Москве.Почему в покушении на военного подозревают украинские спецслужбы?
24 июля 2024
«Все блатные оказались в другом отряде» Боец отряда «Шторм Z» — о вербовке в колонии, сражениях на СВО и искуплении вины
«Все блатные оказались в другом отряде»Боец отряда «Шторм Z» — о вербовке в колонии, сражениях на СВО и искуплении вины
25 июля 2024

Вскоре участник СВО перестал подавать признаки жизни. В рапорте полицейских, как пишет Baza, указано, что скорую помощь Джабраилову вызвали в 18:07. Судя по ролику, медики зашли в кабинет в 18:21, тогда же они констатировали смерть задержанного.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев считает, что полицейские «вольно или невольно, но убили Джабраилова в Советском РОВД». «Ему плохо, он на животе лежит, руки за спиной. Каким надо быть недоумком, чтобы коленями давить на него, да еще будучи таким здоровым сотрудником? Он дрыгает ногами, ему плохо, а другой сотрудник его электрошокером "успокаивает"», — написал он в Telegram.

Ранее в июле сообщалось об убийстве в Дагестане участника СВО Бозигита Алибекова. Причиной случившегося стал спор между родственниками, связанный со старым земельным участком.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области

      В США рассказали об огромных потерях в рядах ВСУ

      Россиянин с сайта знакомств изнасиловал 17-летнюю девушку

      Делегация министерства электроэнергетики Северной Кореи отправилась с визитом в Россию

      Владимир Путин назвал символ расцвета России

      В США рассказали о невозможности ВСУ остановить российские удары

      Пробравшийся на дачу москвича незнакомец опустошил холодильник и уснул в его трусах

      Призер ОИ из России описала открытие Игр в Париже словами «блевать охота»

      Нападение агрессивного россиянина с топором на женщину в магазине попало на видео

      В России отреагировали на информацию о звонке Белоусова Остину из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше