Участник СВО умер в отделе полиции

Baza: участник СВО Джабраилов умер в отделе полиции в Махачкале

Участник специальной военной операции (СВО) Ахмед Джабраилов умер в отделе полиции в Махачкале. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, 48-летнего Джабраилова задержали 9 июля. Полицейских вызвали прохожие — по их словам, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и бегал с ножом по крыше. При задержании он оказал сопротивление, его доставили в дежурную часть отдела полиции по Советскому району.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, установленной в отделе, первое время с Джабраиловым оставались двое силовиков. Задержанный чувствовал себя неважно: он сполз с сидений и лежал на полу, полицейские пытались напоить его водой.

Спустя несколько минут один из сотрудников коленом навалился на Джабраилова, пишет Baza. Позже, когда задержанный стал оказывать сопротивление, его держали уже четыре полицейских: двое коленями стояли у Джабраилова на спине, пока остальные били его электрошокером и наступали ему на ноги.

Вскоре участник СВО перестал подавать признаки жизни. В рапорте полицейских, как пишет Baza, указано, что скорую помощь Джабраилову вызвали в 18:07. Судя по ролику, медики зашли в кабинет в 18:21, тогда же они констатировали смерть задержанного.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев считает, что полицейские «вольно или невольно, но убили Джабраилова в Советском РОВД». «Ему плохо, он на животе лежит, руки за спиной. Каким надо быть недоумком, чтобы коленями давить на него, да еще будучи таким здоровым сотрудником? Он дрыгает ногами, ему плохо, а другой сотрудник его электрошокером "успокаивает"», — написал он в Telegram.

Ранее в июле сообщалось об убийстве в Дагестане участника СВО Бозигита Алибекова. Причиной случившегося стал спор между родственниками, связанный со старым земельным участком.