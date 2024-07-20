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17:28, 20 июля 2024Силовые структуры

Участника СВО убили в Дагестане из-за земельного спора

Участника СВО Бозигита Алибекова убили в Дагестане из-за земельного спора

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Участника специальной военной операции (СВО) Бозигита Алибекова убили в Дагестане. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, причиной трагедии стал спор между родственниками, связанный со старым земельным участком. Известно, что на часть земли в селе Агачаул претендовали семьи местных жителей Магомеда Алибекова и его родственницы Махмудовой.

Сын Алибекова вернулся с СВО, и они начали на спорном участке строительные работы. Вследствие этого 13 июля произошла массовая перестрелка между сторонниками Алибекова и Махмудовой. Уточняется, что стреляли из пистолета Макарова и «Сайги», что привело к ранениям нескольких человек и смерти Богизита Алибекова.

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По словам родных убитого, которые записали видео, во время конфликта прибежали 30–40 человек, «ваххабиты из конного клуба», которые стреляли и избивали всех. «Говорили: зачем русским помогаете?» — рассказывала мать Алибекова. При этом жители села отметили, что участники СВО есть среди представителей обеих сторон конфликта.

Как заявляет издание, спор за землю не исчерпан. Известно, что на похороны погибшего намерен приехать его брат, который также находится в зоне СВО. По этой причине село Агачаул патрулируют три экипажа полиции, ожидая, что конфликт может вспыхнуть вновь.

В то же время в Следственном комитете РФ добавили, что уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство двух и более лиц и незаконного оборота оружия расследуется. «По подозрению в совершении преступлений задержан местный житель, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В июне в Москве убили мужчину на глазах у его внучек. Уточняется, что ножевое ранение было нанесено в область сердца.

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      Екатерина Ештокина
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