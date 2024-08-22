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18:40, 22 августа 2024Культура

Стали известны подробности ремейка культового хоррора «Анаконда»

Актеры Джек Блэк и Пол Радд сыграют в ремейке культового хоррора «Анаконда»
Джек Блэк

Джек Блэк. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В новой версии фильма ужасов «Анаконда» снимутся комики Джек Блэк и Пол Радд. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

Ремейк культовой картины 1992 года получил не только потенциальных исполнителей главных ролей, но и сценаристов: историю напишут Том Гормикэн и Кевин Эттен, которые были авторами комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Также сообщается, что сюжет будет схож с оригинальной картиной, но жанр фильма сменится с обычного хоррора на черную комедию.

Пока неизвестно, кто займет режиссерское кресло новой «Анаконды», но СМИ называют сценариста Тома Гормикэна вероятным постановщиком.

Ранее стало известно, что вторая часть фильма «Джокер» станет завершением истории персонажа в исполнении Хоакина Феникса.

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      Андрей Шеньшаков
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