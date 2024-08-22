Риски потери отопления в Белгороде зимой оценили

Гладков: есть большие риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой

Есть большие риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой. Так ситуацию оценил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

«Наши энергоснабжающие предприятия готовятся к сложной зиме. В связи с этим у нас есть достаточно большие риски по потере отопления в крупных населенных пунктах, например в Белгороде», — заявил глава Белгородской области.

В качестве решения Гладков предложил сформировать мобильные котельные, дополнительные резервные генераторы большой и средней мощности — они помогут в ситуации внезапных отключений. Полезным такое оборудование будет Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областям.