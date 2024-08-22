Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 22 августа 2024Экономика

Ущерб аграриев Белгородской области от обстрелов ВСУ подсчитали

Глава Белгородской области Гладков оценил ущерб местным аграриям в 3 млрд рублей

Фото: Reuters

Суммарный ущерб агропредприятиям Белогородской области, которую продолжают обстреливать Вооруженные силы Украины (ВСУ), оценивается примерно в 3 миллиарда рублей. Об этом заявил глава российского региона Вячеслав Гладков, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что это предварительная оценка. Точные данные по ущербу из-за атак ВСУ на ряд территорий Белгородской области станут известны позже. «Мы сведем все это (оценку нанесенного ущерба — прим. «Ленты.ру»), скорее всего, в конце октября и направим заявку на рассмотрение в правительство», — пояснил Гладков.

По предварительным данным, добавил он, совокупный ущерб представителям местного малого и среднего бизнеса оценивается в 1 миллиард рублей. На этом фоне Гладков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку пострадавшему от обстрелов региону в размере 300 миллионов рублей. Эти денежные средства необходимы для оказания помощи местным предпринимателям, резюмировал Гладков.

Материалы по теме:
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России остановил работу. Его атаковали украинские дроны
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России остановил работу. Его атаковали украинские дроны
13 марта 2024
Цена на газ в Европе резко выросла. Как на это повлияло вторжение ВСУ в Курскую область?
Цена на газ в Европе резко выросла. Как на это повлияло вторжение ВСУ в Курскую область?
12 августа 2024

Ранее в Минсельхозе сообщили, что у аграриев из Курской, Белгородской и Брянской областей появится возможность снизить или отсрочить ежемесячные платежи по выданным кредитам. Подобные долговые послабления, как уточнили в ведомстве, предоставит «Россельхозбанк» (РСХБ).

В свою очередь, в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) призвали распространить кредитные поблажки и на рядовых жителей пострадавших от обстрелов ВСУ приграничных российских регионов. В организации, в частности, предложили ввести в этих субъектах мораторий на взыскание обязательств местных граждан. В НАПКА заявили, что подобный временный запрет поспособствовал бы снижению долговой нагрузки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме без чистой воды и еды. Что пережили люди в зоне боев?

      Россиян предупредили о развитии серьезных заболеваний из-за БАДов

      Предпочтения клиентов интернет-магазинов изменились

      Россиянам дали рекомендации по уходу за дорогой обувью

      Диетолог опровергла мифы о гречке

      Опровергнут «заговор» темной материи

      В WhatsApp появится новая функция

      Более 100 российских школ решили перевести на дистанционный формат

      Ущерб аграриев Белгородской области от обстрелов ВСУ подсчитали

      В африканской стране рассказали об ожидании инвестиций из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше