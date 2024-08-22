Ущерб аграриев Белгородской области от обстрелов ВСУ подсчитали

Глава Белгородской области Гладков оценил ущерб местным аграриям в 3 млрд рублей

Суммарный ущерб агропредприятиям Белогородской области, которую продолжают обстреливать Вооруженные силы Украины (ВСУ), оценивается примерно в 3 миллиарда рублей. Об этом заявил глава российского региона Вячеслав Гладков, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что это предварительная оценка. Точные данные по ущербу из-за атак ВСУ на ряд территорий Белгородской области станут известны позже. «Мы сведем все это (оценку нанесенного ущерба — прим. «Ленты.ру»), скорее всего, в конце октября и направим заявку на рассмотрение в правительство», — пояснил Гладков.

По предварительным данным, добавил он, совокупный ущерб представителям местного малого и среднего бизнеса оценивается в 1 миллиард рублей. На этом фоне Гладков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку пострадавшему от обстрелов региону в размере 300 миллионов рублей. Эти денежные средства необходимы для оказания помощи местным предпринимателям, резюмировал Гладков.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что у аграриев из Курской, Белгородской и Брянской областей появится возможность снизить или отсрочить ежемесячные платежи по выданным кредитам. Подобные долговые послабления, как уточнили в ведомстве, предоставит «Россельхозбанк» (РСХБ).

В свою очередь, в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) призвали распространить кредитные поблажки и на рядовых жителей пострадавших от обстрелов ВСУ приграничных российских регионов. В организации, в частности, предложили ввести в этих субъектах мораторий на взыскание обязательств местных граждан. В НАПКА заявили, что подобный временный запрет поспособствовал бы снижению долговой нагрузки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.