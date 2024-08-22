Россия и Китай договорились вместе производить видеоигры

Россия и Китай договорились сотрудничать в производстве и продвижении видеоигр

Россия и Китай в ходе переговоров глав правительств договорились сотрудничать в индустрии видеоигр, включая их совместное производство и продвижение на рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для этого [продвижения сотрудничества] они [Россия и Китай] договорились наращивать сотрудничество в индустрии видеоигр, содействовать продвижению российских и китайских компьютерных игр на рынках двух стран», — отмечается в коммюнике по итогам переговоров.

Также стороны подчеркнули, что они намерены сотрудничать в других сферах информационных технологий, включая обеспечение цифровой безопасности.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян завершил программу официального визита в Россию и покинул Москву. В аэропорту премьера Госсовета КНР сопровождали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, посол России в Пекине Игорь Моргулов и другие официальные лица.