Россия проинформировала МАГАТЭ о найденном обломке дрона на территории Курской АЭС

РФ уведомила МАГАТЭ о найденном обломке дрона на территории Курской АЭС

Россия проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что на территории Курской АЭС были обнаружены обломки дрона, говорится на сайте организации.

«Фрагменты беспилотника были обнаружены примерно в 100 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива завода. МАГАТЭ было проинформировано, что беспилотник был подавлен ранним утром 22 августа», — сообщили в агентстве.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал лично оценить ситуацию во время своего визита на объект, который запланирован на следующей неделе.

Ранее генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в разговоре с главой Гросси заявил, что ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться из-за действий Украины. Он пригласил главу агентства посетить Курскую АЭС, а также город-спутник Курчатов.