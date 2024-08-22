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21:43, 22 августа 2024Мир

Россия проинформировала МАГАТЭ о найденном обломке дрона на территории Курской АЭС

РФ уведомила МАГАТЭ о найденном обломке дрона на территории Курской АЭС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что на территории Курской АЭС были обнаружены обломки дрона, говорится на сайте организации.

«Фрагменты беспилотника были обнаружены примерно в 100 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива завода. МАГАТЭ было проинформировано, что беспилотник был подавлен ранним утром 22 августа», — сообщили в агентстве.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал лично оценить ситуацию во время своего визита на объект, который запланирован на следующей неделе.

Ранее генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в разговоре с главой Гросси заявил, что ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться из-за действий Украины. Он пригласил главу агентства посетить Курскую АЭС, а также город-спутник Курчатов.

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      Сергей Грехов
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