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18:12, 22 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение с 23 по 25 августа

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный курортный регион опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным ведомства, с 23 по 25 августа на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать необходимые меры безопасности.

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«Если смерч застиг вас на улице, не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам, — говорится в сообщении. — По возможности нужно найти ров, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой».

Ранее российская туристка побывала на курорте в Краснодарском крае и описала отдых фразой «нас тошнило по кругу». Жительница Владикавказа Алина рассказала, что вместе с семьей и друзьями и остановилась в одном из местных санаториев. По словам девушки, изначально ничего не предвещало беды.

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      Фариза Бацазова
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