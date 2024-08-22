Россиянка описала отдых на черноморском курорте фразой «нас тошнило по кругу»

Российская туристка побывала в Кабардинке в Краснодарском крае и описала отдых фразой «нас тошнило по кругу». Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Жительница Владикавказа Алина рассказала, что приехала на черноморский курорт вместе с семьей и друзьями и остановилась в одном из местных санаториев. По словам девушки, изначально ничего не предвещало беды.

«До поездки нас многие пугали ротавирусом, но я и подумать не могла, что это коснется меня, — пояснила она. — Я предпринимала все меры защиты: соблюдала гигиену, пользовалась антисептиком и не ела в публичных местах, но инфекция все равно до меня добралась».

Россиянка призналась, что ее и еще по меньшей троих человек из компании беспрерывно рвало на протяжении двух дней. При этом еще за несколько часов до обострения состояния туристка чувствовала себя замечательно.

«Никакая еда не переваривалась, а температура поднималась до 39 градусов, — добавила она. — В итоге мне даже пришлось делать уколы и капельницы. А самое ужасное, что вирусом можно заразиться повторно».

Ранее другой российский турист поехал в Абхазию и заразился ротавирусной инфекцией в первые дни путешествия. Он пожаловался, что страна напомнила ему поздние 1990-е.