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15:34, 22 августа 2024Забота о себе

Россиян предупредили о развитии серьезных заболеваний из-за БАДов

Диетолог Дианова: россияне начали болеть лекарственным панкреатитом

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

После информации об обнаружении на российских маркетплейсах БАДов с наркотиками и другими запрещенными веществами, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с «Абзацем» предупредила о серьезных последствиях употребления сомнительных добавок. Специалист уточнила, что на ее практике начали появляться люди, которые ведут здоровый образ жизни, но при этом имеют проблемы со здоровьем.

«Стали появляться лекарственные панкреатиты, когда причин для этого нет: человек непьющий, нет желчекаменной болезни. Когда очень глубоко копаешь анамнез, оказывается, что там было куплено очень много БАД большого объема непонятно где», — сказала она.

По словам эксперта, кроме лекарственных панкреатитов, люди все чаще начали страдать лекарственными гепатитами и печеночной недостаточностью.

Дианова рекомендует всегда перед началом употребления БАДов консультироваться с врачом и, если потребуется, проходить соответствующие исследования.

Ранее сообщалось, что в свободной продаже на маркетплейсах можно найти более 400 БАДов с запрещенными веществами. Например, там были найдены препараты, в составе которых якорцы стелящиеся (tribulus terestis), эфедра, кава-кава и листья коки. За продажу двух последних позиций в РФ предусмотрена уголовная ответственность.

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      Анастасия Алимпиева
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