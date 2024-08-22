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19:27, 22 августа 2024Экономика

Россиян предупредили об изменениях в расчете зарплат в 2025 году

Финансист Моргунова: с января 2025 года МРОТ привяжут к медианной зарплате

Фото: alexkich / Shutterstock / Fotodom

С 1 января 2025 года в России изменится система расчета зарплат. Об этом в беседе с «Газетой.ру» предупредила сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова.

Так, со следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привяжут к медианной зарплате. «Соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно быть не менее 48 процентов», — подчеркнула финансист. Планируется, что величина федерального МРОТ в 2025 году вырастет на 3198 рублей, до 22 440 рублей.

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Кроме того, для ряда граждан изменятся с января и ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), так как вступит в силу прогрессивная шкала налогообложения от 13 до 22 процентов. При годовом доходе свыше 2,4 миллиона рублей, но менее 5 миллионов, из зарплаты будут удерживать 15 процентов, от 5 до 20 миллионов рублей — 18 процентов, от 20 до 50 миллионов рублей — 20 процентов и от 50 миллионов рублей — 22 процента. Для заработков менее 2,4 миллиона рублей в год сохранится налоговая ставка в 13 процентов.

Моргунова также напомнила, что с 1 января в среднем на 15 процентов повысится прожиточный минимум — федеральный до 17 733 рубля, для трудоспособного населения до 19 329 рублей, для детей и пенсионеров — до 17 201 и 15 250 рублей соответственно. Работодатели не имеют права устанавливать зарплату сотрудникам ниже этого показателя, напомнила она.

Ранее входящий в госкорпорацию Ростех «Уралвагонзавод» (УВЗ) объявил о резком повышении зарплат сотрудников — они увеличились сразу на 28 процентов. Работники начали получать больше уже с 1 августа, при этом рост заработка не затронул ключевой руководящий персонал.

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