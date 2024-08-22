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14:36, 22 августа 2024Экономика

Российский производитель военной техники резко повысил зарплаты работникам

«Уралвагонзавод» с 1 августа поднял зарплаты работникам на 28 %

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Входящий в Ростех «Уралвагонзавод» (УВЗ) объявил о резком повышении зарплат — они увеличились на 28 процентов, сообщается в Telegram-канале концерна.

Работники начали получать больше уже с 1 августа, но рост заработка не затронул ключевой руководящий персонал, говорится в материалах.

УВЗ занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Ее головной завод находится в Нижнем Тагиле.

Отмечается, что зарплаты «Уралвагонзавод» повысил уже во второй раз в текущем году — с 1 января часовые ставки и оклады были проиндексированы на 7,16 процента.

В начале июля стало известно, что у 29 процентов опрошенных россиян за последние три месяца выросла зарплата. По состоянию на начало апреля текущего года ее средний размер на российском рынке труда составлял 73 тысячи рублей.

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      Дмитрий Воронин
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