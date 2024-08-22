Россиянам объяснили причину тяги к чипсам

Диетолог Жаровская: хруст чипсами и орешками способствует хорошему настроению

Когда человек испытывает сильный стресс, его неудержимо тянет на соленую пищу, предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог Татьяна Жаровская. Причину возникновения тяги к чипсам и орешкам она объяснила россиянам в беседе с радио Sputnik.

По словам диетолога, по внезапно появившейся тяге к соленым снекам можно определить возможные проблемы с надпочечниками, почками, а также стресс. Она объяснила, что соль раздражает вкусовые рецепторы, усиливает выработку желудочного сока, повышает аппетит, а также способствует хорошему настроению. «Когда человек пробует избыточно соленую пищу, ему хочется продолжать, есть еще и еще. А хруст еще и психологически помогает вырабатываться гормонам радости», — объяснила диетолог.

При этом Жаровская посоветовала соблюдать осторожность при употреблении излишне соленых продуктов, так как они задерживают жидкость в организме. Это может вызывать повышение артериального давления, особенно при наличии предрасположенности к гипертонической болезни. Соль провоцирует отеки и набор веса, предупредила специалистка. Кроме того, избыточное потребление соли может стать дополнительным фактором риска развития рака желудка.

Чтобы отвыкнуть от чипсов и соленых орешков, диетолог рекомендовала заменить их на какой-нибудь вкусный овощ, например, морковь, кисло-сладкие яблоки, льняные или свекольные чипсы.

Ранее врач-невролог Владимир Мартынов перечислил причины развития инсульта. Также он рекомендовал людям, которые входят в группу риска, регулярно проверять уровень холестерина и уровень сахара в крови, а также снизить потребление соли.