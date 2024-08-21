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18:33, 21 августа 2024Забота о себе

Невролог перечислил факторы риска развития инсульта

Невролог Мартынов: в группе риска развития инсульта находятся люди с ожирением

Фото: freepik

Люди с некоторыми опасными состояниями находятся в группе риска развития инсульта, предупредил врач-невролог Владимир Мартынов. Факторы риска он перечислил в беседе с РИА Новости.

По его словам, прохождение ежегодной диспансеризации поможет выявить факторы риска — например, гипертонию (высокое артериальное давление), при которой нужно регулярно измерять давление и по необходимости принимать понижающие его препараты.

Факторами, увеличивающими риск развития инсульта, являются также наличие избыточного веса и ожирение, атеросклеротические бляшки, появляющиеся из-за высокого уровня холестерина в крови, перечислил Мартынов. Невролог порекомендовал людям, которые входят в группу риска, регулярно проверять уровень холестерина и уровень сахара в крови, а также снизить потребление соли. При необходимости, добавил он, нужно принимать статины, антикоагулянты или антидиабетические препараты, но только по назначению лечащего врача.

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Ранее Мартынов перечислил причины головной боли. По словам врача, частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени, указывать на стресс, усталость, напряжение мышц шеи и плеч. Они могут возникать из-за синусита, воспаления носовых пазух, приема некоторых лекарств.

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      Александра Лисица
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