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13:34, 19 августа 2024Забота о себе

Невролог перечислил опасные причины частой головной боли

Невролог Мартынов: при головных болях чаще пяти раз в месяц нужно идти к врачу

Фото: Jan Krivec / Unsplash

Частые головные боли могут свидетельствовать о развитии опасных состояний и заболеваний, предупредил врач-невролог Владимир Мартынов. Причины головной боли он перечислил в беседе с РИА Новости.

По словам Мартынова, частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени, указывать на стресс, усталость, напряжение мышц шеи и плеч. Они могут возникать из-за синусита, воспаления носовых пазух, приема некоторых лекарств.

Кроме того, такое регулярное состояние может указывать на высокое артериальное давление, на проблемы со зрением, особенно при длительной зрительной нагрузке. Мартынов добавил, что причиной частых головных болей у женщин могут быть гормональные изменения, например, во время беременности, менструального цикла и менопаузы. При частых головных болях, случающихся более пяти раз в месяц, доктор посоветовал идти на прием к врачу-неврологу.

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      Александра Лисица
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