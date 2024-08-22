Россиянам указали на «гадкую троицу» продуктов-провокаторов преждевременного старения

Диетолог Журавлева: алкоголь, сахар и трансжиры ускоряют старение

Диетолог Полина Журавлева перечислила россиянам несколько присутствующих в рационе каждого человека продуктов, которые ускоряют старение. Ее слова приводит Общественная служба новостей.

Журавлева указала, что главными провокаторами преждевременного старения являются сахар, трансжиры и алкоголь. «Запомните эту гадкую троицу, которую нужно исключить из рациона: сладкое, жирное, рафинированное. Это пища свободных радикалов, которые подрывают баланс организма. Они приближают старость», — заявила она.

Диетолог объяснила, что при злоупотреблении сладкой пищей природный коллаген в организме «засахаривается», из-за чего кожа теряет упругость. При этом она напомнила, что сахар содержится не только в выпечке и конфетах, но и в соусах и йогуртах.

Трансжиры, по словам Журавлевой, заставляют кожу страдать от нехватки кислорода, окисляют клетки и провоцируют появление морщин. Также они сильно повышают вязкость крови и тем самым «попросту губят молодость». В большом количестве трансжиры присутствуют не только в фастфуде, но и в кондитерских изделиях и сладостях.

Третьим врагом молодости диетолог назвала алкоголь, разрушающий нейроны в мозгу, а также делающий кожу тусклой и безжизненной. При регулярном употреблении спиртных напитков люди выглядят на 30 лет старше своего возраста, предупредила специалистка.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева предупредила о запускающей старение диете. По ее словам, старение провоцируют так называемый оксидативный стресс, хроническое вялотекущее воспаление, а также образование продуктов конечной гликации в организме и их избыточное количество в крови. Продукты, которые могут спровоцировать ускорение этих трех механизмов старения, уточнила она, часто входят в западную диету.