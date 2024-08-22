Россияне резко отвернулись от ипотеки

ЦБ: объем выдачи ипотеки в июле упал почти вдвое

Объем выдачи ипотеки в июле 2024 года упал почти вдвое. О том, что россияне фактически отвернулись от жилищных кредитов, говорится в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2024 года» Центрального банка (ЦБ) РФ.

По данным регулятора, объем выдачи ипотеки в прошлом месяце сократился до 356 миллиардов рублей, тогда как в июне этот показатель составлял 788 миллиардов. Авторы материала отметили, что падение было ожидаемым, однако сравнивать два месяца не совсем корректно, поскольку объем выдач за первый летний месяц был аномально высоким в преддверии завершения госпрограммы льготной ипотеки. «По предварительным данным, темпы роста ипотеки замедлились до более сбалансированных 0,7 процента (объем портфеля составил 19,7 триллиона рублей) после ажиотажных 3,1 процента в июне», — сказано в материале.

Что касается выдачи жилищных кредитов с господдержкой, то она за июль рухнула практически в четыре раза — до 179 миллиардов рублей с 679 миллиардов рублей в июне. При этом сравнительные данные недостаточно показательны, так как, с одной стороны, гражданам выдавали льготную ипотеку, договор по которой был заключен до 1 июля по прежним правилам, а с другой — программа семейной ипотеки по скорректированным условиям была запущена лишь после 11 июля, уточнили аналитики. В связи с этим давать оценку тому, как изменение условий госпрограмм повлияло на выдачу, пока рано, считают в ЦБ.

Между тем объем выдачи жилищных кредитов по рыночным ставкам в июле, напротив, значительно вырос — на 61 процент, до 177 миллиардов рублей. Регулятор полагает, что частично на такую динамику повлияли продукты, предлагающие сниженную ставку на первые год-пять лет за счет стоимости квартиры. «Банк России неоднократно заявлял о рисках таких схем для заемщиков и сейчас прорабатывает изменения в регулировании для их снижения», — подытожили авторы материала.

Ранее в этот же день в инвестиционной компании KEY CAPITAL пришли к выводу, что ипотечники в России чаще делают выбор в пользу новостроек, а не «вторички».