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15:36, 22 августа 2024Моя страна

Россияне увидят пролетающую раз в 70 лет комету

Жители Сибири увидят в конце сентября пролетающую раз в 70 лет комету

Фото: Jasper Garratt / Unsplash

Жители Сибири увидят в конце сентября-первой половине октября комету, которая появляется раз в 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ученых Новосибирский государственный университет НГУ.

По их словам, комета C/2023 (Tsuchinshan-ATLAS, Цзыцзиньшань-ATLAS) A3 является короткопериодической. Она получила двойное название, потому что была обнаружена одновременно двумя командами наблюдателей.

Днем комету можно будет увидеть 9 октября.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 августа жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей Украины видели в небе след от падающего небесного тела, скорее всего, метеора. В первую очередь их удивляла продолжительность свечения падающего тела.

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      Варвара Кошечкина
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