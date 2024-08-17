Жители украинских городов заметили падающий метеор

Жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей заметили падающий метеор

В ночь на 17 августа жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей Украины видели в небе след от падающего небесного тела, скорее всего, метеора. Соответствующие видео в своем Telegram-канале публикует украинское агентство УНИАН.

Авторы роликов также предположили, что это может быть НЛО, комета или падающий спутник. В первую очередь их удивляла продолжительность свечения падающего тела.

В январе прошлого года падение крупного метеора наблюдали жители Красноярского края. На одном из роликов, снятых видеорегистратором, виден момент взрыва небесного тела.

При этом очевидцы происшествия также слышали громкие звуки, а некоторые даже ощутили тряску в своих домах.