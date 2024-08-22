Россиянин 12 раз ударил жену из ревности охотничьим ножом и был задержан

В Ленобласти задержали мужчину, 12 раз ударившего жену охотничьим ножом

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, который приревновал жену и 12 раз ударил ее охотничьи ножом. Об этом сообщает «Фонтанка».

Все произошло 20 августа в садоводстве «Хладкомбинат», расположенном в Новой Ропше. Между супругами началась ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина взял в руки охотничий нож и не менее 12 раз пырнул им 31-летнюю потерпевшую. Ей удалось покинуть дом только тогда, когда внутрь вошли несовершеннолетние дети.

Врачи диагностировали у женщины ранения рук, ног, головы и живота. Ее госпитализировали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на расправу. Ранее он уже обвинялся в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее силовики задержали 42-летнего жителя Магаданской области, который приревновал жену и разгромил на бульдозере местное предприятие в состоянии опьянения.