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14:27, 22 августа 2024Силовые структуры

Россиянин решил выбросить выращенные им кусты конопли из-за аллергии и попался полицейским

Петербуржец с аллергией на коноплю получил 3 года условно за ее выращивание

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Кирилла Попова, который решил выбросить выращенные им кусты конопли из-за начавшейся аллергии и попался сотрудникам полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе города.

Как установили в суде, в декабре 2023 года петербуржец оборудовал комнаты в квартире по проспекту Римского-Корсакова для незаконного посева и выращивания конопли. Затем он посадил семена и осуществлял культивирование 45 кустов растения. Кроме того, мужчина приобретал уже готовое наркотическое вещество для личного потребления без цели сбыта.

В зале суда задержанный полностью признал вину и пояснил, что нашел сведения о выращивании конопли в сентябре 2023 года. Он закупил все необходимое и приступил к культивированию растения. Спустя несколько месяцев у Попова развилась сильная аллергия на коноплю, и он решил выбросить выращенные кусты. Сотрудники правоохранительных органов задержали его вечером 14 декабря вместе с «урожаем».

Суд приговорил мужчину к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно.

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего главу крупнейшего в России производителя конопли Романа Белоусова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

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      Олеся Мицкевич
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