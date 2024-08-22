Россиянин вышел нагишом на скандинавскую ходьбу в парк и попался полицейским

В Кемерове полиция увела в отдел голого мужчину со скандинавской ходьбы в парке

В Кемерове полицейские задержали обнаженного мужчину, который вышел на тренировку по скандинавской ходьбе в городской сквер. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вечером 21 августа в дежурную часть поступило сообщение, что в сквере Искусств замечен голый человек. Прибывший на место экипаж патрульно-постовой службы увел в отдел шагавшего по парку без одежды мужчину.

В полиции была установлена его личность — он оказался жителем Кемерова, который пояснил, что тренировался в скандинавской ходьбе, однако почему он решил нагишом заняться спортом объяснить силовикам не смог.

В отношении спортсмена составлен административный протокол за мелкое хулиганство, он отправлен под арест на одни сутки.

20 августа сообщалось, что аналогичное наказание назначил Приморский районный суд Санкт-Петербурга молодому человеку и двум его подругам за стрельбу на похоронах крысы.