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14:05, 22 августа 2024Силовые структуры

Россиянин вышел нагишом на скандинавскую ходьбу в парк и попался полицейским

В Кемерове полиция увела в отдел голого мужчину со скандинавской ходьбы в парке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Кемерове полицейские задержали обнаженного мужчину, который вышел на тренировку по скандинавской ходьбе в городской сквер. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вечером 21 августа в дежурную часть поступило сообщение, что в сквере Искусств замечен голый человек. Прибывший на место экипаж патрульно-постовой службы увел в отдел шагавшего по парку без одежды мужчину.

В полиции была установлена его личность — он оказался жителем Кемерова, который пояснил, что тренировался в скандинавской ходьбе, однако почему он решил нагишом заняться спортом объяснить силовикам не смог.

В отношении спортсмена составлен административный протокол за мелкое хулиганство, он отправлен под арест на одни сутки.

20 августа сообщалось, что аналогичное наказание назначил Приморский районный суд Санкт-Петербурга молодому человеку и двум его подругам за стрельбу на похоронах крысы.

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      Любовь Ширижик
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