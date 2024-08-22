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13:07, 22 августа 2024Россия

Россиянка отказалась от новорожденного сына после отправки его отца на СВО

Жительница Вологды отказалась от сына после отправки его отца на СВО

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Жительница Вологды отказалась от новорожденного сына после отправки его отца в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет газета «Вологда.рф».

По данным издания, россиянка отказалась от ребенка после родов в Перинатальном центре в Вологде, где его и оставила.

Известно, что незадолго до отправки российского бойца на фронт пара рассталась. О том, что у него есть сын, военный якобы узнал уже после того, как получил ранение и был отправлен в госпиталь.

После прохождения лечения мужчина намерен вернуться на передовую. Отмечается, что опеку над мальчиком взяла семья бойца СВО.

Ранее в Якутии дочь овдовевшего участника СВО захотели отдать в детский дом, а его самого вернуть на передовую.

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      Елена Торубарова
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