Россиянка отказалась от новорожденного сына после отправки его отца на СВО

Жительница Вологды отказалась от новорожденного сына после отправки его отца в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет газета «Вологда.рф».
По данным издания, россиянка отказалась от ребенка после родов в Перинатальном центре в Вологде, где его и оставила.
Известно, что незадолго до отправки российского бойца на фронт пара рассталась. О том, что у него есть сын, военный якобы узнал уже после того, как получил ранение и был отправлен в госпиталь.
После прохождения лечения мужчина намерен вернуться на передовую. Отмечается, что опеку над мальчиком взяла семья бойца СВО.
Ранее в Якутии дочь овдовевшего участника СВО захотели отдать в детский дом, а его самого вернуть на передовую.