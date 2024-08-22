Россиянка отказалась от новорожденного сына после отправки его отца на СВО

Жительница Вологды отказалась от сына после отправки его отца на СВО

Жительница Вологды отказалась от новорожденного сына после отправки его отца в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет газета «Вологда.рф».

По данным издания, россиянка отказалась от ребенка после родов в Перинатальном центре в Вологде, где его и оставила.

Известно, что незадолго до отправки российского бойца на фронт пара рассталась. О том, что у него есть сын, военный якобы узнал уже после того, как получил ранение и был отправлен в госпиталь.

После прохождения лечения мужчина намерен вернуться на передовую. Отмечается, что опеку над мальчиком взяла семья бойца СВО.

Ранее в Якутии дочь овдовевшего участника СВО захотели отдать в детский дом, а его самого вернуть на передовую.