Россиянка побывала в Японии и раскрыла траты на поездку

Российская туристка и тревел-блогер побывала в Японии и раскрыла траты на поездку. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что билеты на самолет купила на сайте авиакомпании AirChina. Они обошлись примерно в 900 евро (около 92 тысяч рублей) на двоих. «450 евро (46 тысяч рублей) за билет туда-обратно цена отличная, — пояснила она. — Мы вылетали из Милана. За эти деньги и кормят, и поят».

Блогер подчеркнула, что следующая самая большая статья расходов — бронь гостиниц. «В среднем, мы платили 70 евро (7,1 тысячи рублей) за ночь, это были неплохие отели (по японским меркам) со всем необходимым, в хороших районах, еще и завтраки почти всегда были включены в эту стоимость», — добавила она.

По словам россиянки, Япония приятно удивила тем, что цены на еду были довольно низкими. Путешественники постоянно что-то пробовали, но редко тратили больше 50 евро (пять тысяч рублей) на двоих в день.

«На день рождения мужа я забронировала ресторан с красивым видом на Токио, выбрали меню на двоих, еды было много, небольшими порциями, чтобы попробовать все, — сообщила она. — Вышло с коктейлями примерно 70 евро. Мне кажется, в Москве было бы дороже что-то похожее».

Девушка указала, что на транспорт ушло около 350 евро (36 тысяч рублей) на двоих. В общей сложности за 20 дней поездки туристы потратили 4,5 тысячи евро (458 тысяч рублей).

Ранее в Новом аэропорту Титосе в Японии отменили 36 и задержали более 200 рейсов. Отмечается, что это произошло из-за пропавших из магазина ножниц.