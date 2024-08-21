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10:35, 21 августа 2024Путешествия

Более 200 рейсов задержали в аэропорту Японии из-за пропавших из магазина ножниц

CNN: в аэропорту Японии задержали 201 рейс из-за пропавших из магазина ножниц

Фото: Kyodo / Reuters

В Новом аэропорту Титосе в Японии отменили 36 и задержали более 200 рейсов из-за пропавших из магазина ножниц. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что в субботу, 17 августа, из магазина в зоне ожидания вылета внутреннего рейса исчезли ножницы. Сотрудники воздушной гавани испугались, что потенциальный террорист мог их похитить и использовать в качестве оружия на борту самолета. В результате проверки безопасности на внутренних рейсах полеты были приостановлены на несколько часов, что привело к массовым задержкам. Спустя некоторое время ножницы нашлись в том же магазине.

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«Инцидент произошел из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления у пользователей магазина», — говорится в заявлении представителей аэропорта.

Среди пострадавших из-за задержек рейса оказалась японская рок-группа 9mm Parabellum Bullet, которая пропустила свое выступление на ежегодном музыкальном фестивале Rising Sun на Хоккайдо. «Мы обязательно отомстим!» — написали музыканты на сайте мероприятия. Другие пассажиры, пропустившие свои рейсы, тоже выразили недовольство в интернете.

«Я хочу плакать, потому что мой рейс отменили из-за того, что кто-то потерял ножницы», «Мой рейс был отменен, и теперь мое воссоединение с семьей, которого я с нетерпением ждал, было отложено. Это большое разочарование», — пожаловались путешественники.

Ранее пассажиров авиакомпании Transavia заперли в самолете на 3,5 часа из-за неудачной шутки одного из находившихся на борту путешественников. Его Bluetooth-соединение было названо «Самодельное взрывное устройство».

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      Алина Черненко
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