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20:28, 22 августа 2024Силовые структуры

Россиянка решила избавиться от сына и оставила его на территории бывшей воинской части

В ЛНР осудят 18-летнюю мать, оставившую сына на территории воинской части

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Перед судом в Луганской народной республике (ЛНР) предстанет 18-летняя мать, которая решила избавиться от сына и оставила его на территории бывшей воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Женщине предъявлено обвинение в покушении на расправу над малолетним, которое не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.

По версии следствия, все произошло в мае. Местная жительница, находясь в Луганске, решила расправиться с семимесячным сыном, который, по мнению женщины, мешал наладить ей личную жизнь. Для этого вечером злоумышленница взяла ребенка и оставила его в коляске в разрушенном здании на территории бывшей войсковой части.

Мальчика нашли неравнодушные граждане и оказали ему необходимую помощь.

Ранее в Сочи женщина съела материалы дела на глазах у следователя, чтобы спасти сына-подростка от уголовного дела. Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей за вмешательство в следствие.

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      Олеся Мицкевич
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