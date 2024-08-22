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13:05, 22 августа 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о поселке городского типа Межевое.

Помимо того, за сутки удалось нанести поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отразить пять контратак.

Противник на данном направлении потерял до 640 бойцов, две боевые бронированные машины «Казак», а также американскую гаубицу М777.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались о взятии под контроль населенного пункта Желанное в ДНР. Его удалось занять подразделениям группировки войск «Центр», добавили в министерстве.

ЖЗЛ
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