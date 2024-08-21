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13:07, 21 августа 2024Россия

Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны РФ: группировка войск «Центр» взяла под контроль Желанное в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что под контроль России перешел населенный пункт Желанное. Его удалось занять подразделениям группировки войск «Центр». В этом же районе боевых действий удалось нанести поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Шербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка и отразить шесть контратак.

Потери противника в зоне ответственности «Центра» составили свыше 630 человек. Украина, кроме того, потеряла боевую бронированную машину «Казак», 12 авто, гаубицы и пушку.

19 августа под контроль России перешел один из крупнейших населенных пунктов Дзержинской агломерации в ДНР — населенный пункт Артемово. Впоследствии министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским военным и поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с установлением контроля над Артемово.

Армия России тем временем увеличивает темпы наступления на всей линии боевого соприкосновения, заявлял президент России Владимир Путин. По словам главы государства, темпы наступления увеличились в полтора раза — на этом фоне ВСУ атакуют Курскую область с целью остановить продвижение России в Донбассе и Новороссии.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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