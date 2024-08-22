Российский губернатор сообщил о пожаре на объекте Минобороны после падения дрона

Губернатор Бочаров: на объекте Минобороны после падения БПЛА начался пожар

Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области после падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит администрация области в Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов на территорию региона в районе Марьинки. Большую часть летательных аппаратов, согласно данным губернатора, удалось уничтожить.

«В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет», — отчитался Бочаров.