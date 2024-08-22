Появились предполагаемые кадры попытки атаки ВСУ на аэродром в Волгоградской области

Опубликованы предполагаемые кадры попытки атаки ВСУ на волгоградский аэродром

В сети появились предполагаемые кадры момента попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродром в Волгоградской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На видеозаписи слышны звуки стрельбы, вдали виден огненный шар, за которым следует взрыв. Видеозапись заканчивается тем, что стрельба и шум затихают.

По информации издания, жители города Калач-на-Дону сообщили о взрывах в районе аэродрома около трех часов утра. Целью дронов, предварительно, был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, который находится в несколько километрах от города.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили как минимум два беспилотника. Один из них поразили в нескольких километров от военного объекта, обломки второго упали на бытовку, из-за чего та загорелась. Никто не пострадал.

Сообщения о попытке атаки ВСУ на военный аэродром появились утром в четверг, 22 августа. Впоследствии губернатор Андрей Бочаров подтвердил факт попытки удара и сообщил о пожаре на объекте Минобороны, но не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Никто, предварительно, не пострадал.