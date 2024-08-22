Украинские дроны атаковали аэродром в российском регионе

Дроны ВСУ ночью 22 августа атаковали аэродром в Волгоградской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью 22 августа атаковали аэродром Мариновка в поселке Октябрьский Волгоградской области. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Первые сообщения о взрывах поступили в 3:30 ночи от жителей города Калач-на-Дону, расположенном в нескольких километрах от аэродрома. Предварительно, было сбито как минимум два беспилотника. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, в ночь на 22 августа система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работали на месте.