В российском регионе силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: силы ПВО в Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в среду, 21 августа, попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области. Силы пограничного управления ФСБ России по Брянской области и подразделения Вооруженных сил (ВС) России отразили атаку и нанесли огневое поражение противнику.