Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:24, 22 августа 2024Россия

В российском регионе силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: силы ПВО в Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в среду, 21 августа, попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области. Силы пограничного управления ФСБ России по Брянской области и подразделения Вооруженных сил (ВС) России отразили атаку и нанесли огневое поражение противнику.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы не начинаем юлить, как некоторые». Казахстан ответил на упрек Лукашенко в нечестном отношении к России

      Судно было атаковано у берегов Йемена

      Жительница Курской области рассказала об атаке семьи дронами ВСУ

      Военные раскрыли дальность «Тосочки»

      Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме и пила воду для полива огорода

      В российском регионе силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ

      Российскую боевую машину пехоты захотели оснастить мини-беспилотниками

      Пять беспилотников сбили в российском регионе

      Американский наемник пожаловался на лень и плохую дисциплину в ВСУ

      Житель Суджи рассказал о расстреле беременной жены солдатом ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше