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17:53, 22 августа 2024Экономика

Российский миллиардер назвал санкции Запада ошибкой

Усманов назвал ошибкой Запада санкционное преследование российского бизнеса

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский миллиардер Алишер Усманов назвал колоссальной ошибкой введение санкций против предпринимателей из РФ, которые теперь инвестируют у себя в стране и больше не питают иллюзий по поводу беспристрастности западных судов. Соответствующие заявления бизнесмен сделал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Усманов указал, что результаты санкционного преследования россиян, которые «не влияют на процесс принятия решений, но хорошо знают и Запад, и Восток» оказались противоположными заявленным. По его словам, российская экономика, которой пытались нанести ущерб, адаптируется к санкциям и растет, в то время как в Европе, отказавшись от энергоресурсов из РФ, вынуждены покупать их по более высоким ценам. «Я не хочу рисовать черно-белую картину: санкции, несомненно, вредны для всех, но пока в большей степени для европейцев», — подытожил миллиардер, посетовав, что, вместо того чтобы заниматься здоровьем и благотворительностью, тратит силы на борьбу против санкций и абсурдного политического преследования, объектом которого он стал в Германии.

Сотрудники прокуратуры и федерального ведомства уголовной полиции провели обыски в нескольких виллах в Баварии, квартире неподалеку от Франкфурта-на-Майне и яхте Dilbar в порту Бремена в сентябре 2022 года. Усманова обвинили в отмывании денег, а также уклонении от уплаты налогов и обходе санкций. Спустя несколько месяцев суд Франкфурта постановил, что у следствия не было достаточных оснований для проведения обысков, так как подозрения не подкреплялись необходимыми доказательствами. Действия силовиков признали незаконными.

В июне 2024 года Усманов подал иск против банка UBS Europe SE в Германии, указав что в 2018–2022 годы кредитная организация направила финансовым властям ФРГ серию необоснованных уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях миллиардера, что спровоцировало «политически мотивированные расследования против него».

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      Дмитрий Воронин
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