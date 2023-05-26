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17:12, 26 мая 2023Экономика

В Германии признали незаконными обыски Усманова

Суд в Франкфурте-на-Майне признал незаконными обыски бизнесмена Усманова

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Германии признали незаконными обыски, которые провели на виллах и яхте российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на решение суда города Франкфурт-на-Майне.

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии провели обыски в нескольких вилах бизнесмена в Баварии, квартире неподалеку от Франкфурта-на-Майне и яхте Dilbar в порту Бремена в сентябре 2022 года. Усманова обвинили в отмывании денег, а также уклонении от уплаты налогов и обходе санкций.

Суд постановил, что у следствия изначально не было достаточных оснований для проведения обысков, так как подозрения не подкреплялись необходимыми доказательствами. Кроме того, суд раскритиковал тот факт, что значительная часть подозрений основывалась на видеоролике Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

По словам адвокатов Усманова, решение суда укрепляет доверие к немецкой юстиции. Также они вновь отвергли выдвинутые обвинения. Тем не менее издание отмечает, что это вряд ли приведет к возврату конфискованного во время обысков, так как в отношении бизнесмена открыты еще несколько уголовных дел.

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против Усманов спустя четыре для после начала российской военной спецоперации на Украине — 28 февраля 2022 года. Впоследствии бизнесмен подал иск в Европейский суд, где оспорил включение в санкционный список ЕС.

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Варвара Кошечкина
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