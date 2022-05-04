Алишер Усманов решил судиться из-за санкций

Основатель «Металлоинвеста» Усманов оспорит персональные санкции в Европейском суде

Один из богатейших предпринимателей России, основатель «Металлоинвеста» Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, где оспорит включение в санкционный список Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмен подал иск против Совета Европы 29 апреля. «Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения», — рассказали в пресс-службе суда.

Евросоюз ввел санкции против Усманов спустя четыре для после начала российской военной спецоперации на Украине — 28 февраля. В тот же день, помимо него, в санкционный список включили российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Алексея Мордашова.

Позже, 4 марта, Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая освобождает от санкций компании с участием Усманова, несмотря на то, что ранее американские власти включили предпринимателя в список лиц, к которым применялись полностью блокирующие санкции из-за ситуации на Украине.

Ранее были подсчитаны потери богатейших россиян. Богатейшие предприниматели России потеряли с начала 2022 года более 45 миллиардов долларов. Алишер Усманов лишился 1,63 миллиарда долларов.

