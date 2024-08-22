Российского миллиардера задержали по подозрению в даче взятки чиновнику

В Нижнем Новгороде силовики задержали миллиардера Володина за взятку

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали миллиардера Дмитрия Володина по подозрению в даче взятки чиновнику. Об этом сообщает местное издание «Говорит Нижний» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Бизнесмена взяли 21 августа, после чего всю ночь полицейские проводили у него обыски. По данным правоохранительных органов, Володин подозревается в даче взятки сотруднику Росреестра в 2023 году.

22 августа сообщалось об аресте заместителя директора департамента Минобрнауки России Дмитрия Журавлева, обвиняемого в получении взятки.