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16:32, 22 августа 2024Силовые структуры

Российского миллиардера задержали по подозрению в даче взятки чиновнику

В Нижнем Новгороде силовики задержали миллиардера Володина за взятку

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали миллиардера Дмитрия Володина по подозрению в даче взятки чиновнику. Об этом сообщает местное издание «Говорит Нижний» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Бизнесмена взяли 21 августа, после чего всю ночь полицейские проводили у него обыски. По данным правоохранительных органов, Володин подозревается в даче взятки сотруднику Росреестра в 2023 году.

22 августа сообщалось об аресте заместителя директора департамента Минобрнауки России Дмитрия Журавлева, обвиняемого в получении взятки.

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      Любовь Ширижик
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