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12:11, 22 августа 2024Силовые структуры

Стало известно о задержании замдиректора департамента Минобрнауки России

Замдиректора департамента Минобрнауки России Журавлева задержали за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора департамента Минобрнауки России Дмитрия Журавлева. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, ранее в СМИ появилась информация, что чиновник был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Он находится в СИЗО.

Дмитрий Журавлев занимает пост замдиректора Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук.

Ранее следователи в Новосибирской области возбудили четыре уголовных дела против директора школы искусств. Женщина проходит подозреваемой по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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