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07:48, 22 августа 2024Силовые структуры

Директора российской школы искусств заподозрили в получении взяток от подчиненных

В Новосибирской области директора школы искусств заподозрили во взятках

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Global Look Press

В Новосибирской области следователи возбудили четыре уголовных дело в отношении директора школы искусств по подозрению в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит подозреваемой по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, с января 2021 по июнь 2024 года директор учреждения дополнительного образования получила от четырех подчиненных более 370 тысяч рублей. За эти деньги она обещала им общее покровительство и отсутствие неблагоприятных условий труда.

По данным РИА Новости, речь идет о Детской школе искусств города Оби.

Ранее сотрудники ФСБ и главного управления собственной безопасности ФСИН задержали начальника управления цифровой трансформации тюремного ведомства по подозрению в коррупции.

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