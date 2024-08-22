Директора российской школы искусств заподозрили в получении взяток от подчиненных

В Новосибирской области директора школы искусств заподозрили во взятках

В Новосибирской области следователи возбудили четыре уголовных дело в отношении директора школы искусств по подозрению в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит подозреваемой по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, с января 2021 по июнь 2024 года директор учреждения дополнительного образования получила от четырех подчиненных более 370 тысяч рублей. За эти деньги она обещала им общее покровительство и отсутствие неблагоприятных условий труда.

По данным РИА Новости, речь идет о Детской школе искусств города Оби.

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