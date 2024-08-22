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12:18, 22 августа 2024Силовые структуры

Названа причина ареста замглавы департамента Минобрнауки России

ТАСС: замглавы департамента Минобрнауки РФ Журавлев обвинили во взятке
Начало событий в новости Стало известно о задержании замдиректора департамента Минобрнауки России

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следственные органы обвиняют заместителя главы департамента Минобрнауки России Дмитрия Журавлева в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение. Он признал вину.

Басманный суд Москвы вынес решение о продлении срок ареста Журавлева до 4 ноября. РИА Новости отмечает, что ему могут предъявить новые обвинения.

Министерство подтвердило задержание Журавлева. Там оказывают содействие следственным органам.

Он занимал пост замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук.

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      Любовь Ширижик
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